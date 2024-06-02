تنويه حكومي بشأن العطلة الرسمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت وزارة العمل اليوم الأحد تأكيدها أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد الموافق للتَّاسع من حزيران المقبل وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيوم جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على العرش وباليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة يشمل العاملين في القطاع الخاص.

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واكدت الوزارة في توضيح وصل موقع الوكيل الاخباري ان هذا الإعلان يأتي احتفالا بالمناسبات الوطنية التي تشهدها المملكة.

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