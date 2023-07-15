تنويه حكومي هام بشأن عقود المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي في وزارة العمل محمد الزيود ان قانون العمل يلزم جميع المدارس الخاصة بالالتزام بالعقد الموحد سواء كانت منضوية تحت مظلة النقابة ام خارجها



واكد الزيود ان الاتفاقية قطاعية وموقعة من قبل نقابتي اصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للمعلمين العاملين بالمدارس الخاصة .



وبين الزيود ان الوزارة تتلقى الشكاوى الخاصة بالتجاوزات عبر منصة حماية ، منوها الى ان الوزارة استقبلت منذ بداية العام ٧٦٧ شكوى من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة تم حل ٥٤٧ قضية وبقيت ١٩٣ قضية قيد المتابعة .

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