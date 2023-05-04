تنويه صادر عن بلدية اربد الكبرى

الوكيل الاخباري - إشارةً لما تم تداوله حول اندلاع مشاجرة داخل جلسة المجلس البلدي التي انعقدت مساء اليوم الخميس، فإن بلدية اربد الكبرى تؤكد وجود مبالغات كبرى في الأخبار المنقولة وتؤكد البلدية عدم وقوع أي مشاجرة خلال انعقاد اعمال الجلسة.



وتبين البلدية ان ما حدث هو عبارة عن ارتفاع في أصوات بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء الجلسة ومغادرة الرئيس لها، ذلك بعد ان قام البعض بالادعاء بعدم معرفتهم بمؤتمر تقيمه البلدية، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، ذلك ان المجلس البلدي نفسه صادق على اتفاقية عقد هذا المؤتمر واتخذ قراراً بالموافقة عليه قبل فترة من الزمن.



وتؤكد البلدية انها ستبقى تتعامل بوضوح وشفافية ومصداقية مع مختلف وسائل الإعلام، وان المجلس البلدي لن يلقي بالاً لمن يريد تعطيل اعماله وخلق إشكالات بداخله، والتشويش على تقديم الخدمات للمواطنين، وانه مستمر في العمل وتحمل ثقة المواطنين والسعي لتقديم الخدمات لهم بكل عدالة ونزاهة.

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