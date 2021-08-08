الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 10:41 م

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاثنين الموافق 09/08/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر / بيونتك إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى احد المراكز التالية:

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- مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية – دوار الداخلية – من داخل السيارة / العاصمة
- مدينة الحسن الرياضية / اربد 
- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري  / العقبة

 




 

 


 

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