تنويه من الدوريات الخارجية: تشكل الضباب على طريق المفرق - الزرقاء

الوكيل الإخباري-

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قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية اليوم الخميس نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية ولاوجود لعوائق تذكر .ونوهت الدوريات خلال التقرير المروري جميع السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة نظراً لتشكل الضباب على طريق المفرق - الزرقاء ومدى الرؤية 50-100 متر ، واشارت ان دورياتها بالميدان لتقديم النصح اللازم للسائقين .واشارت انها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي ولم ينتج عنه اي اصابات ، واوضحت انه تم تعليل سبب الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمةوبينت ايضا انها تعاملت مع مجموعة من المخالفات الخطرة منها ضبط مركبة تسير بسرعة 156 ضمن اختصاص المفرق وضبط مركبة اخرى تسير بسرعة 80-136 في الشونة ، ومركبة تسير بعكس اتجاه السير