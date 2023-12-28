مناطق تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

الوكيل الإخباري-

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قالت الدوريات الخارجية اليوم الخميس بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية خاصة الشمال باتجاه العاصمة.ونوهت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري جميع السائقين الى ضرورة اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تشكل الضباب على بعض الطرق الخارجية، مثل طريق الصفاوي باتجاه رويشد وحدود الكرامة، حيث يصل مدى الرؤية إلى 150-200 متر.واضافت الدوريات ان طريق سطح معان وعنيزة باتجاه البتراء يشهد تشكلاً للضباب أيضاً، ومدى الرؤية يتراوح بين 150 و200 متر.كما يشهد طريق المطار تشكل للضباب ومدى الرؤية واضح .