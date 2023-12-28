الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري: "جهاز أمن إسرائيلي" تلقى معلومات حاسمة وأهملها قبل طوفان الأقصى

اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء

مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم

أسعار الذهب عالميا تغازل مستوى تاريخي مع نهاية العام

مناطق تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

وفاة بحادث سير مروع فجر اليوم

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض المعدية بغزة

شهيد و14 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

بدء اختبارات تكميلية التوجيهي اليوم و24 ألف طالب يتقدم لمبحث التربية الإسلامية

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

الخميس، 28-12-2023 08:40 ص

مناطق تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

d95868815bb00128d0023a7942874f40


الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم الخميس بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية خاصة الشمال باتجاه العاصمة.اضافة اعلان


ونوهت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري جميع السائقين الى ضرورة اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تشكل الضباب على بعض الطرق الخارجية، مثل طريق الصفاوي باتجاه رويشد وحدود الكرامة، حيث يصل مدى الرؤية إلى 150-200 متر.

واضافت الدوريات ان طريق سطح معان وعنيزة باتجاه البتراء يشهد تشكلاً للضباب أيضاً، ومدى الرؤية يتراوح بين 150 و200 متر.

كما يشهد طريق المطار تشكل للضباب ومدى الرؤية واضح .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
noimage

اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء

10202326113851162715484

مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم

file-6-780x450

وفاة بحادث سير مروع فجر اليوم

امتحانات

بدء اختبارات تكميلية التوجيهي اليوم و24 ألف طالب يتقدم لمبحث التربية الإسلامية

imgid549850

النسور: النظام الصحي الأردني أثبت قدرته على اكتشاف الحالات الوبائية مبكرا

مشهد-عام-لمدينة-الرصيفة-بمحافظة-الزرقاء-أرشيفية-1200x675

ندوة ثقافية تعاين التراث العالمي في الرصيفة

أخبار متعلقة
hwadth-syr

5 اصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

449244_1_1647412034

الدوريات الخارجية : 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

111

تنويه هام لسالكي هذا الطريق .. ارتفاع منسوب المياه واغلاق جزئي

11202328123641119041002

اسناد هذه التهمة للسائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية

الامن

الأمن العام: إلقاء القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

WhatsApp Image 2023-12-03 at 09.10.15

وفاة و10 اصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة الماضية في المملكة