الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

الوكيل الاخباري - اكدت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإنتهاج السلوك الوقائي السليم في حال تشكل الصقيع والضباب خاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح .
وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،وفق ادارة الارصاد الجوية .
وحذرت الادارة من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات صباح الاربعاء بسبب تشكل الضباب في أجزاء من مناطق البادية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة