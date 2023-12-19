الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

إعلان قائمة منتخب النشامى الأولية لبطولة كأس الأمم الآسيوية - أسماء

ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

بالارقام .. القسام تكشف عن حصيلة عملياتها التي نفذتها اليوم الثلاثاء

القناة 13 العبرية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية منذ بداية الحرب

كيربي: سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين

الخارجية الأميركية: يمكن التوصل إلى هدنة جديدة بغزة بهذا الشرط

عاجل

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

الثلاثاء، 19-12-2023 11:04 م

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

d5628779-الأمن-العام



الوكيل الاخباري - اكدت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإنتهاج السلوك الوقائي السليم في حال تشكل الصقيع والضباب خاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح  .
 
 وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،وفق ادارة الارصاد الجوية . 

وحذرت الادارة من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات صباح الاربعاء بسبب تشكل الضباب في أجزاء من مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202314181640467074379

ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

www

مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لطفل عمره 8 سنوات

الأمن العام

الامن العام : وفاة طفل دهساً ومباشرة التحقيقات

555

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

555

يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

63838611370178949119

القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

أخبار متعلقة
1220231311482242698835

لجنة التحقيق المرورية تكشف سبب حادث الحافلة في سلحوب

web 1

الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب

web

ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان - صور

Image1_1120232774056481693535

الأمن يحذر من الضباب على الطرقات

الأمن العام

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الثلاثاء

M63A2096

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ويدعو للتقيد بالإرشادات