الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عاجل لعياري 21 و18 .. هكذا بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم

إخلاء مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية

اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن تعليق الدوام ليومين

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: نسعى لاستقبال 300 مريض سنوياً من قطاع غزة

تنويه هام لسالكي الطرق الخارجية

حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت أمس

شاهد - الاحتلال ينشر فيديو يدعي فيه توثيق ظهور "محمد السنوار"

الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

الصحة العالمية: العدوان الإسرائيلي أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

عاجل

الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

الإثنين، 18-12-2023 08:47 ص

تنويه هام لسالكي الطرق الخارجية

11202214182945278323955


الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية صباح اليوم نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية خاصة السير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة ولا وجود لعوائق تذكر اضافة اعلان


وأكدت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أن هناك تشكلا للضباب على جسر النعيمة باتجاه الزرقاء - بلعما، وأفادت بتواجد دورياتها في الميدان لتقديم النصائح والإرشادات الضرورية للسائقين.

ونوهت الدوريات سالكي طريق الموقر - الفيصلية والحاكمية-  إلى إغلاق أحد المسارب بسبب أعمال الصيانة. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل حركة المرور بشكل مؤقت. وأكدت وجود دورياتها في الميدان لتقديم الإرشادات الضرورية للسائقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-18 at 08.42.42

حادث تدهور لمركبة محملة بالخضار على طريق البحر الميت أمس

وظائف

وظائف شـاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

ك

مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء

M63A0720

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

web

الإذاعات الأردنية تتوحد في حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

1020221815352701615153

65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

أخبار متعلقة
fiC5tBRON7wMC5ldIANB2gwnBjQAgAghTrk3UAb0

الدوريات تحذر السائقين السالكين للطريق الخلفي باتجاه العقبة