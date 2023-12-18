تنويه هام لسالكي الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري-

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قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية صباح اليوم نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية خاصة السير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة ولا وجود لعوائق تذكروأكدت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أن هناك تشكلا للضباب على جسر النعيمة باتجاه الزرقاء - بلعما، وأفادت بتواجد دورياتها في الميدان لتقديم النصائح والإرشادات الضرورية للسائقين.ونوهت الدوريات سالكي طريق الموقر - الفيصلية والحاكمية- إلى إغلاق أحد المسارب بسبب أعمال الصيانة. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل حركة المرور بشكل مؤقت. وأكدت وجود دورياتها في الميدان لتقديم الإرشادات الضرورية للسائقين.