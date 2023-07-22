تنويه هام لسالكي طريق البحر الميت

الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء اعمال صيانة فواصل التمدد لجسر ام القطين “طريق البحر الميت” ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23/7/2023.



وقالت الوزارة اليوم السبت، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الجسر في منطقة العمل بشكل جزئي، إذ سيتم اغلاق المسرب الأيمن لتنفيذ اعمال الصيانة اللازمة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر وبالاتجاهين تباعًا بحسب الإشارات الارشادية التي سيجري تركيبها.



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

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