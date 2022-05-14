السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 06:19 م

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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الوكيل الاخباري - توافدت الفعاليات الرسمية والشعبية وجموع الأردنيين ورؤساء وأعضاء المنظمات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الأردن إلى مقر إقامة سفير دولة الإمارات في منطقة عبدون بعمّان، لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر المعزون عن عميق الحزن والأسى بوفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، مستذكرين حكمته الواسعة وأخلاقه الحميدة ومواقفه النبيلة والإنسانية ومسيرته وعطاءه الخيّر تجاه أمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

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