توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري - كشف مصدر رسمي مُطلع، عن توجه حكومي لبحث إلغاء بند فرق أسعار الوقود، المُدرج على فاتورة الكهرباء الشهرية.



وأكد المصدر في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أن تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند "صفر" سيستمر حتى الأول من نيسان المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة.



من جهته اعتبر الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل إن إبقاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء هو أكبر تشوه.



وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن اجمالي قيمة فرق اسعار الوقت قبل أن يتم تثبيتها في 2019 كانت تصل إلى 130 مليون دينار سنوياً تذهب لصالح الخزينة.



ودعا عقل إلى إلغاء هذا البند، خاصة مع توجه الحكومة إلى إلغاء التشوهات الضريبية في قطاع الطاقة عامة وفاتورة الكهرباء خاصة.



وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر الأسبوع الماضي تثبيت أسعار المحروقات لشهر آذار المقبل لتبقى كما هي دون تغيير، بالرغم من الارتفاع الكبير على أسعار النفط عالمياً.

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