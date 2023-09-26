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الثلاثاء، 26-09-2023 10:52 م

توجه لبناء 22 مدرسة جديدة في الزرقاء خلال عامين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري، إنه من المتوقع أن يتم خلال العامين المقبلين بناء 22 مدرسة ضمن برنامج المنح والقروض، فيما جرى البدء بإنشاء محطتي رصد بيئي بالمحافظة.اضافة اعلان


وأضاف الخضري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، لعرض المبالغ المرصودة للمشاريع التي نفذها وسينفذها المجلس بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة، أنه جرى صيانة 61 مدرسة بمديريات تربية الزرقاء الأولى والثانية والرصيفة، إضافة إلى غرف صفية لبعض المدارس مثل: مدرسة رجم الشوك ومظهر أرسلان.

وأشار إلى تزويد المستشفيات الحكومية بأجهزة طبية، وإجراء صيانة لعدد من المراكز الصحية وتوسعة بعض المراكز، متوقعا أن يتم خلال العام المقبل البدء بإنشاء مركز صحي شامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم "الحاووز"، وإنشاء مركز صحي في جريبا وآخر في منطقة بيرين.

وبحسب الخضري، جرى دعم المزارعين باللقاحات والأدوية البيطرية، وتخصيص مبلغ لمشروع استصلاح الأراضي، ودعم العيادات البيطرية والمراكز الزراعية، مؤكداً أن المجلس سيقوم بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروع تبريد الخضروات المعدة للبيع من منتجات مزارعي الزرقاء، بالتعاون مع اتحاد المزارعين الأردنيين.

وأشار إلى المباشرة بصيانة مبنى صندوق المعونة الوطنية بالزرقاء، وكذلك إجراء صيانة شاملة لمدينة الأمير محمد للشباب، إضافة إلى طرح العطاء الخاص بإنشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة بتكلفة تبلغ مليوني دينار.

وبين أنه جرى شراء عدد من المنازل للأسر العفيفة من خلال وزارة التنمية، وصيانة بعض المنازل الآيلة للسقوط، ودعم مشاريع الأسر المنتجة بقيمة 100 ألف دينار، مبيناً أنه تم الانتهاء من مشروع تزويد عدد من المساجد بخلايا الطاقة الشمسية.

 




 

 


 

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