توجه لتجديد كتب اللغة الإنجليزية بالمدارس

الوكيل الاخباري-

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اعلن المركز الوطني لتطوير المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية ، قيامه بإصلاح شامل في المناهج المدرسية ، ويشمل ذلك منهاج اللغة الإنجليزية .وبين المركز في اعلان نشره في الجريدة الرسمية ، عزمه شراء رخصة دائمة لاستخدام محتوى سلسلة كتب مدرسية جديدة وموارد التعلم التكميلية وتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.ودعا المركز الجهات المختصة المؤهلة الى عطاء لتقديم رسائل التعبير عن الاهتمام مع ارفاق ما يثبت قدرة الجهة على تطوير وموائمة وتكييف محتوى سلاسل الكتب المدرسية للغة الإنجليزية للصفوف 1-12.