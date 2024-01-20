السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تكنولوجيا الاستشعار المتطورة في ساعة Galaxy Watch تمهد الطريق لحلول أكثر ذكاءً في مجال الرعاية الصحية الوقائية

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

السبت، 20-01-2024 05:57 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

1


الوكيل الاخباري - أكّدت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان دعمها المطلق للجهود المبذولة في مكافحة المخدرات من قبل مديرية الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأشادت اللجنة بأداء منتسبي الأمن العام في الحفاظ على أرواح المواطنين وحرياتهم، وقدرتهم على التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الرأي بانضباط وحرفية، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم  إلى مديرية الأمن العام، برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني، ولقائها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وعدداً من كبار الضباط.

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء، أهمية التكامل في الأدوار التشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية لدعم جهود الدفاع عن أمن الوطن، والحفاظ على أمن مواطنيه وسلامتهم، مشيداً بالدور التشريعي الكبير الذي قدمه مجلس الاعيان للإسهام في تطوير القوانين وتحديثها.  

وبيّن ، أن إستراتيجية مديرية الأمن العام التي تم اطلاقها للاعوام (23-26 )  ارتكزت على محاور تخدم الاحتياجات الأمنية والمجتمعية، من أهمها مكافحة المخدرات، والنهوض بالواقع المروري، وقد استندت هذه المحاور إلى الرؤى الملكية السامية بضرورة خدمة الوطن والمواطنين وفقاً لأفضل الممارسات.

وأضاف أن المديرية ماضية في سعيها الدؤوب لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء به باتباع أفضل الأساليب والخطط العملياتية والتدريبية والإدارية وصولاً لتحقيق أعلى معايير الأداء، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

  وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أكد مدير الأمن العام على التنسيق المباشر والعمل المشترك على مدار الساعة مع القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والاجهزة الأمنيّة لمواجهة كل التحديات التي تشكلها هذه الآفة والوقوف في مواجهة تجار الموت ومروجي المخدرات ومن يرتبط بهم من عصابات إقليمية تستهدف أمن الوطن، لافتاً الى الأدوار  الاخرى المهمة لمكافحة هذه الآفة توعويا وعلاجيا وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات كافة ذات العلاقة .

وأشار مدير الأمن العام إلى أبرز المهام والواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في مجالات الحد من الجريمة، وتوفير الحماية المرورية، والخدمات الإنسانية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20012024_025554

أيام طبية مجانية في إربد

960648cf-d7a2-415c-9821-8bf374130640

العيسوي يتفقد مشاريع في تلال الفوسفات بلواء الرصيفة

419207379_681646990809205_4183899820640994717_n

التعامل مع 940 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

كيف_احفر_بئر

حفر بئرين لتحسين الوضع المائي بالبادية الشمالية الغربية

6501a43c5266b

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام الاثنين المقبل

12022258115489891800

الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

أخبار متعلقة
17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

الكرك: فاعليات شبابية تدعو للتوسع بعمل برامج تدريبية للشباب

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

الكرك: مواطنون يدعون إلى بناء شراكة استراتيجية للمشاريع التنموية والاستثمارية

253691268_4473186442782529_7496078498094075164_n

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

maxresdefault

17 شهيداً أردنياً خلال 33 عاماً من الحرب ضد تجار المخدرات

820239205813157828630

بيان صادر عن نقابة الصيادلة

11202212201952768102911

محاضرة توعوية في "إربد الأهلية" عن آفة المخدرات ومخاطر الإدمان