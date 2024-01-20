توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الوكيل الاخباري - أكّدت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان دعمها المطلق للجهود المبذولة في مكافحة المخدرات من قبل مديرية الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



وأشادت اللجنة بأداء منتسبي الأمن العام في الحفاظ على أرواح المواطنين وحرياتهم، وقدرتهم على التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الرأي بانضباط وحرفية، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.



جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم إلى مديرية الأمن العام، برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني، ولقائها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وعدداً من كبار الضباط.



وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء، أهمية التكامل في الأدوار التشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية لدعم جهود الدفاع عن أمن الوطن، والحفاظ على أمن مواطنيه وسلامتهم، مشيداً بالدور التشريعي الكبير الذي قدمه مجلس الاعيان للإسهام في تطوير القوانين وتحديثها.



وبيّن ، أن إستراتيجية مديرية الأمن العام التي تم اطلاقها للاعوام (23-26 ) ارتكزت على محاور تخدم الاحتياجات الأمنية والمجتمعية، من أهمها مكافحة المخدرات، والنهوض بالواقع المروري، وقد استندت هذه المحاور إلى الرؤى الملكية السامية بضرورة خدمة الوطن والمواطنين وفقاً لأفضل الممارسات.



وأضاف أن المديرية ماضية في سعيها الدؤوب لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء به باتباع أفضل الأساليب والخطط العملياتية والتدريبية والإدارية وصولاً لتحقيق أعلى معايير الأداء، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.



وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أكد مدير الأمن العام على التنسيق المباشر والعمل المشترك على مدار الساعة مع القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والاجهزة الأمنيّة لمواجهة كل التحديات التي تشكلها هذه الآفة والوقوف في مواجهة تجار الموت ومروجي المخدرات ومن يرتبط بهم من عصابات إقليمية تستهدف أمن الوطن، لافتاً الى الأدوار الاخرى المهمة لمكافحة هذه الآفة توعويا وعلاجيا وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات كافة ذات العلاقة .



وأشار مدير الأمن العام إلى أبرز المهام والواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في مجالات الحد من الجريمة، وتوفير الحماية المرورية، والخدمات الإنسانية.

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