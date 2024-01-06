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الفصائل الفلسطينية: مخططات الاحتلال لإدارة غزة ستفشل

السبت، 06-01-2024 10:01 م

بيان صادر عن نقابة الصيادلة

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس نقابة الصيادلة دعمه لجهود القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، في حربها على المخدرات، وعصابات التهريب.

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وقال المجلس، في البيان الصادر اليوم السبت، إن الأردنيين يقفون صفا واحدا، خلف القيادة الهاشمية، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية في محاربة آفة المخدرات.

 

داعيا المجتمع الأردني بكافة فئاته؛ للتصدي لهذه الآفة، وحماية أبنائه من خلال الرقابة الأسرية، وتوعيتهم بشتى الطرق، ومساعدة الأمن العام في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة؛ لتطهير المجتمع، والدولة من هذا الخطر القاتل.

 

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