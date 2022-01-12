توجيهات من وزير التربية و التعليم العالي الى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات رسمية وخاصة ملزمة بتنفيذ أمر الدفاع رقم (35)، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2022، حيث نص هذا الأمر على منع دخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس أو إداري إلى الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي المطعوم.



وأضاف عويس بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنذ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 / 11 / 2021 أطلقت حملة إعلامية من خلال منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بها وبالتعاون مع منصات التواصل الإجتماعية الخاصة بجميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة لتوعية الطلبة وحثهم على أخذ المطعوم إضافةً إلى توضيح أمر الدفاع رقم (35) وما يترتب عليه.



من جهة أخرى طمئن الوزير عويس جميع طلبة الجامعات الذين لم يتقدموا للامتحانات النهائية نتيجةً لمنعهم من دخول الحرم الجامعي بأن حقهم في تقديم الامتحان التكميلي (التعويضي) محفوظ ووفقاً للتعليمات النافذة في الجامعات، حيث يمكن للطالب وبعد حصوله على جرعتي المطعوم أن يقوم بطباعة شهادة التطعيم التي توضح تاريخ حصوله على الجرعة الثانية من ثم مراجعة رئيس القسم أو المسؤول المعني في الكلية لتقديم عذره لتغيبه عن الامتحان النهائي، حيث سيتم تحديد موعد جديد للامتحان التكميلي، وأضاف بأنه طلب من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التعاون مع الطلبة في موضوع تحديد تاريخ عقد الامتحان التكميلي بحيث يتم عقده مباشرة بعد الإنتهاء من الامتحانات النهائية وعدم تأجيله لنهاية الفصل الثاني حرصاً على مصلحة الطلبة خاصةً الخريجين منهم مؤكداً بأن قرار مجلس التعليم العالي بتأخير تاريخ بدء التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة أخذ بعين الاعتبار إعطاء الجامعات والكليات فرصةً لعقد الامتحانات التكميلية قبل بدء الفصل الثاني.

اضافة اعلان