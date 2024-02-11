توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - اكد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي على الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.

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واكد خلال التَّقرير الأسبوعي المقدَّم لمجلس الوزراء التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بالبيع وفق الأسعار الحاليَّة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء في هذا الصَّدد.

وبيَّن الشَّمالي أنَّه جرى خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري تسيير (112) جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة (1958) منشأة تجاريَّة، حيث نتج عنها تحرير (107) مخالفات.



وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون المملكة من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد الكفاية الآمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بانتظام ووفق المعتاد.

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