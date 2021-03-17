الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 05:03 م

توجيه حكومي لجميع المواطنين بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء، إلى "الالتزام بوسائل الوقاية والحماية، وبدافع ذاتي، للحفاظ على الصحة والأرواح"، إضافة إلى "الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بتخفيض نسب الموظفين، ومستخدمي الحافلات العامة والخاصة". 
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وحث كذلك، على "الالتزام بحظر التجول الليلي الجزئي" الذي يبدأ عن الساعة 6 مساء للمنشآت، و7 مساء للأفراد، ويمتد حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

ودعا إلى "المسارعة للتسجيل في منصة أطلقتها وزارة الصحة التطعيم ضد فيروس كورونا، والحرص على أخذ اللقاح". 

وأضاف دودين  لـ "المملكة"، أن "الوضع الوبائي مقلق، وقدرة النظام الصحي للتعامل مع أعداد الإصابات الكبيرة أصبحت على المحك". 

ويشهد الأردن ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس، إذ سجل الثلاثاء، 69 وفاة، و8910 إصابات جديدة بالوباء.


 




 

 


 

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