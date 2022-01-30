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توجيه من الملك للديوان الملكي

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

الأحد، 30-01-2022 02:47 م

توجيه من الملك للديوان الملكي

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الوكيل الاخباري - وجه الملك عبد الله الثاني، الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة.

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وقال جلالته في كلمة له، إن الهدف من الورشة، وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام.


وأضاف الملك أن الرؤية الشاملة يجب أن تكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء، وبنات الشعب الأردني، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.


وقال جلالته: "لا حدود لثقتي بأبناء شعبي الغالي وبناته، فأنتم مصدر العزيمة ومنبع الأمل، وخدمتكم هي غايتي التي نذرت كل حياتي لها".

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