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الإثنين، 03-01-2022 01:05 م

المعايطة: لا يتعين أن يكون رئيس الحكومة البرلمانية نائبا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الحكومات البرلمانية تتشكل من الأغلبية الحزبية في البرلمان، ولا يتعين أن يكون رئيس الحكومة البرلمانية أو أحد أعضائها نائبا.

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وأضاف خلال مداخلته تحت قبة البرلمان الإثنين، أن النائب الذي يريد أن يكون ضمن فريق الحكومة البرلمانية يستقيل ويأتي من يليه ليشغل المنصب؛ عازيا ذلك إلى تعزيز الفصل المرن بين السلطة التنفيذية والبرلمان.


وذكر المعايطة تشكيل حكومة في تسعينيات القرن الماضي ضمت 22 نائبا، إلا أنها لم تعتبر حكومة برلمانية، وذلك في إشارة إلى عدم ضرورة الجمع بين النيابة والوزارة لتشكيل حكومات برلمانية.


وأضاف الخصاونة أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انطلقت من فكرة ما يراد به من الوصول إلى أن يكون خيار الحكومات الحزبية مطروحا على الطاولة.

 




 

 


 

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