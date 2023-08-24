الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

توجيه من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

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الخميس، 24-08-2023 08:48 م

توجيه من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إن عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية بلغ 21 ألف طالب وطالبة، حتى الخميس.

وأضاف العجارمة ، أن هناك 6 آلاف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الحكومية إلى الخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة حولت 5 مدارس إلى نظام الفترتين، مؤكدا أن الوزارة ولم ولن نتخلى عن أي طالب.

وأضاف أنه تم التوجيه للمدارس باستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب، وإيجاد حلول لاستيعابهم فيها.

ولفت إلى أن الدراسات ونتائج الثانوية العامة أثبتت أن النظام التعليمي بخير.

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