توجيه هام من وزارة الصحة للمواطنين للوصول الى صيف آمن قريباً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نشرت وزارة الصحة منشوراً حول المبادرة في التسجيل لاخذ لقاح كورونا ووجهت الدعوة لجميع المواطنين بالتسجيل على منصة اخذ اللقاحات لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد .

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وبدأت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حملات للتطعيم ضد كورونا وكانت البداية من قصر العدل و وزارة التربية والتعليم .