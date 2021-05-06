الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

انخفاض أسعار الملابس والأحذية بالسوق المحلية

وزير المياه والري يرعى توقيع اتفاقية مشاريع مائية

خدمات الأعيان تلتقي وزير الأشغال

عروس هندية تغادر مراسم الزواج بسبب اختبار جدول الضرب

معلومات هامة حول الصاروخ الصيني التائه

البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية

إرادة ملكية سامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك

تغليظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة ورفعها لـ 6 سنوات

هبوط أسعار النفط عالميا

الخميس، 06-05-2021 03:07 م

توجيه هام من وزارة الصحة للمواطنين للوصول الى صيف آمن قريباً

وزارة الصحة3


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نشرت وزارة الصحة منشوراً حول المبادرة في التسجيل لاخذ لقاح كورونا ووجهت الدعوة لجميع المواطنين بالتسجيل على منصة اخذ اللقاحات لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد . 

اضافة اعلان
 

وبدأت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حملات للتطعيم ضد كورونا وكانت البداية من قصر العدل و وزارة التربية والتعليم . 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202015134645383942468

انخفاض أسعار الملابس والأحذية بالسوق المحلية

1

وزير المياه والري يرعى توقيع اتفاقية مشاريع مائية

5A453612-F295-4833-A6B1-93F182BEB8E2

الحنيفات يطلق مشروع التشجير الوطني

2b92331f912865016373708686a06ec8

البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية

6093cd1e28dda

إرادة ملكية سامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك

محكمة

تغليظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة ورفعها لـ 6 سنوات

أخبار متعلقة
3202116234931673288638

زريقات : التطعيم ضد كورونا هو الطريق الوحيد لفتح القطاعات

1647601-662366775

الغذاء والدواء: لا بلاغات بتجلطات دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

48c6bb1e-b59d-4f28-be80-1ac46f26614e

وزارة الصحة : تحسن واضح على الحالة الوبائية في المملكة

4202110163910299590527

وزير الصحة لـ الوكيل : تلقي لقاحات كورونا وقت الحظر الشامل غير وارد حالياً

314946_48_1618650466

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

220211185913292651590

الصحة : ندعو الجميع الى التوجه لمراكز التطعيم ضد كورونا في المواعيد المحددة