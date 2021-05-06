توجيه هام من وزارة الصحة للمواطنين للوصول الى صيف آمن قريباً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نشرت وزارة الصحة منشوراً حول المبادرة في التسجيل لاخذ لقاح كورونا ووجهت الدعوة لجميع المواطنين بالتسجيل على منصة اخذ اللقاحات لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد .
وبدأت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حملات للتطعيم ضد كورونا وكانت البداية من قصر العدل و وزارة التربية والتعليم .
لأخذ لقاح كورونا ... بادر بالتسجيّل الان— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) May 6, 2021
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