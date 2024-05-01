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الأربعاء، 01-05-2024 12:08 م

إعلان أسماء الفائزين للدورة السابعة عشرة 2024 في جائزة خليفة التربوية

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الوكيل الاخباري- أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة 2024 ، وعددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم ، كما أعلنت أن جائزة الشخصية التربوية للدورة الحالية حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" وذلك تقديراً لدورها وإسهاماتها في النهوض بالعملية التعليمية ودعم التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، كما أعلنت فوز 3 أسر إماراتية بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية . 

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وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى فوز 4 بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وذلك عن مشروعين وبحثين ضمن المنافسات الدولية لهذا المجال على المستوى العالمي ، كما فاز بجائزة خليفة التربوية للدورة الحالية عدد 26 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، و11 فائزاً وفائزة على مستوى الوطن العربي . 


وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن حفل تكريم الفائزين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وذلك يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في فندق قصر الإمارات مندرين أورينتال بأبوظبي . 


وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على اعتزاز الجائزة وتشرفها بحصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على الجائزة، ويمثل فوز سموها بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية إضافة حيوية لهذه الجائزة ، كما أنه يترجم الجهود الرائدة لسموها طوال العقود الماضية في تهيئة البيئة المحفزة للتعليم، ودورها في نشر نور العلم والمعرفة في ربوع الوطن والمنطقة والوطن العربي والعالم كافة، إذ تمثل سموها أيقونة للمعرفة على كافة المستويات، وبصماتها خالدة ونموذجاً يحتذى به من قبل المنظمات الدولية المتخصصة على مستوى العالم . 


 




 

 


 

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