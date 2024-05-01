التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

الوكيل الاخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة يوم العمال، تضمنت خبرا ظهر في المانشيت الرئيس في الصفحتين الأولى والثالثة من العدد 16453 من جريدة الدستور الأردنيَّة بتاريخ الأول من آذار 2014، مفاده مشاركة الملك عبدالله الثاني في احتفالات عيد العمال.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الخبر تناول مشاركة جلالة الملك في احتفالات يوم العمال العالمي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، حيث تفقد جلالته أحوال العمال، ونظر في سير العمل واستمع خلال جولته إلى شرح من القائمين على معهد التدريب المتخصص بالصناعات العالمية.

كما ظهر في الصفحة الثالثة من العدد صور لجلالة الملك وهو يشارك العمال مأدبة غداء أقاموها الاحتفال بعيدهم.



وبين المركز أن هذه الوثيقة الأرشيفية تؤكد أنَّ يوم الأول من أيار، تبوَّأ دائمًا مكانةً خاصّةً في التقويم الملكي؛ إذ انتهز جلالته هذا اليوم ليعبّر عن اهتمامه بالعمال من أبناء الوطن عبر البرقيات والرسائل الملكيَّة المكتوبة والمذاعة والمصوّرة، مبينا أن هذه الرعاية وهذا الاهتمام يتجلى من خلال التوجيهات الملكية المستمرة على نحو دؤوب.