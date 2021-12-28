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الثلاثاء، 28-12-2021 01:17 م

توزيع طرود خير لـ 170 أسرة عفيفة في عمان

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الوكيل الإخباري - أطلقت المدارس المستقلة الدولية بفرعيها خلدا وطريق المطار اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان " دفء شتاء" تستهدف الأسر المحتاجة في المجتمع.
وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة الذي رعى إطلاق المبادرة، أهمية الأعمال الخيرية التي تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني والتراحم بين أفراد المجتمع كافة، وتسهم في سد احتياجات الأسر المحتاجة وتغطية مستلزماتهم.

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وأشار إلى أهمية الدور التكاملي والتشاركي بين الوزارة والمجتمع المحلي في تقديم جميع أشكال الخدمات والمساعدات الإنسانية وخاصة للطلبة والأسر المحتاجة.


وثمن الدكتور العجارمة للقائمين على هذه المبادرة من معلمين وإداريين وطلبة وأولياء أمور جهودهم في إطلاق هذه المبادرة، مبينا أن الأعمال الخيرية والمبادرات التطوعية هي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أفراد المجتمع.


من جهته، بين مدير عام المدارس المستقلة الدولية الدكتور عمار النوايسة أن إطلاق هذه الحملة جاء انسجاما مع رؤية ورسالة المدارس الهادفة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى طلبتها، مشيرا إلى أن المبادرة شملت توزيع طرود خير تتكون من مواد تموينية وحرامات على 170 أسرة.


 




 

 


 

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