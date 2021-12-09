العجارمة يدعو للحد من معيقات تطوير المناهج الدراسية

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ومراكزها المنتشرة في العالم الإسلامي أنجزت العديد من الفعاليات في مجال التعليم.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أشار العجارمة في كلمة الأردن في افتتاح الدورة التي عقدت في القاهرة، إلى أن المنظمة عملت على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة بهدف تبادل الخبرات بين الدول، وبما يساهم في الحد من الآثار السلبية على قطاع التعليم.



وأضاف، إن أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 تمثل أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم أجمع، وتساعد في عمليات التخطيط ووضع السياسات للقطاعات ذات العلاقة بدفع عجلة التقدم والمساعدة في دعم البلدان للمضي نحو تحقيق النمو والازدهار.



وأكد ضرورة الحد من العوائق التي تحول دون تطوير المناهج الدراسية وتعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم، خاصة ما يتعلق بالتعليم والتدريب التقني والمهني، بما في ذلك التعليم الجامعي والمتوسط، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للشباب، مشيرا إلى أن العوائق لن تُزال إلا من خلال تحقيق شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية وأصحاب العلاقة من مختلف المستويات ومن ضمنها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".



وأعرب العجارمة عن تقديره لمنظمة "الإيسيسكو" للدعم المالي الذي قدمته لوزارة التربية والتعليم في بدايات جائحة كورونا لتمكين الوزارة من تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في التحول للتعليم والتعلم عن بعد.



وعرض العجارمة للتجربة الأردنية فيما يتعلق بالاستجابة السريعة للمتطلبات التي فرضتها جائحة كورونا لضمان استمرارية العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم من خلال منصة الكترونية والبث التلفزيوني، مبينا أن عملية التطوير والتحسين والمتابعة مستمرة، وصولا الى تعليم متمازج بين الالكتروني و الوجاهي يواكب التسارع العالمي الكبير في هذا المجال.

