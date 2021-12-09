الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

البلبيسي : لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الوزارات إلا بتلقي جرعتي اللقاح

الخميس، 09-12-2021 01:50 م

العجارمة يدعو للحد من معيقات تطوير المناهج الدراسية

طفلة 5


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ومراكزها المنتشرة في العالم الإسلامي أنجزت العديد من الفعاليات في مجال التعليم.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أشار العجارمة في كلمة الأردن في افتتاح الدورة التي عقدت في القاهرة، إلى أن المنظمة عملت على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة بهدف تبادل الخبرات بين الدول، وبما يساهم في الحد من الآثار السلبية على قطاع التعليم.


وأضاف، إن أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 تمثل أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم أجمع، وتساعد في عمليات التخطيط ووضع السياسات للقطاعات ذات العلاقة بدفع عجلة التقدم والمساعدة في دعم البلدان للمضي نحو تحقيق النمو والازدهار.


وأكد ضرورة الحد من العوائق التي تحول دون تطوير المناهج الدراسية وتعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم، خاصة ما يتعلق بالتعليم والتدريب التقني والمهني، بما في ذلك التعليم الجامعي والمتوسط، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للشباب، مشيرا إلى أن العوائق لن تُزال إلا من خلال تحقيق شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية وأصحاب العلاقة من مختلف المستويات ومن ضمنها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".


وأعرب العجارمة عن تقديره لمنظمة "الإيسيسكو" للدعم المالي الذي قدمته لوزارة التربية والتعليم في بدايات جائحة كورونا لتمكين الوزارة من تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في التحول للتعليم والتعلم عن بعد.


وعرض العجارمة للتجربة الأردنية فيما يتعلق بالاستجابة السريعة للمتطلبات التي فرضتها جائحة كورونا لضمان استمرارية العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم من خلال منصة الكترونية والبث التلفزيوني، مبينا أن عملية التطوير والتحسين والمتابعة مستمرة، وصولا الى تعليم متمازج بين الالكتروني و الوجاهي يواكب التسارع العالمي الكبير في هذا المجال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1a8697dc-1fde-4af7-b66d-910b27058dd3

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

1

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

wer

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

وزارة الزراعة

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

61b20a32b2d31

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
المدارس

وزارة التربية تكشف لموقع الوكيل عدد المدارس المغلقة بسبب اصابات كورونا

image - 2021-12-04T154329.921

الأردن يشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

اكسو

الأردن يشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

طلبة

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

التربية والتعليم

التربية :30 % نسبة الأسئلة المقالية في الامتحان التكميلية لمبحثي الانجليزية والرياضيات

طلبة3

التربية : 178 شعبة محولة حاليا إلى التعليم عن بُعد