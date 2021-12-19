التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري -



أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن التربية لن تتأخر بإعلان نتائج امتحانات التوجيهي التكميلي.

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وتوقع العجارمة اليوم الأحد خلال تصريحات صحفية اعلان نتائج تكميلية التوجيهي بتاريخ 10 من شهر شباط المقبل .



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية بتاريخ 30 من الشهر كانون اول الحالي .



ويبلغ عدد المشتركين في تكميلية التوجيهي نحو 95 ألف مشتركا ومشتركة موزعين على 421 مركزا امتحانيا، فيما يبلغ عدد قاعات الامتحان 1013 قاعة منتشرة في جميع أنحاء المملكة.



يشار إلى أن تلقي جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول قاعة الامتحان في الدورة التكميلية القادمة .

