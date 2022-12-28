توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

الوكيل الاخباري- وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالعقبة، اليوم الأربعاء، دعما نقديا على 14 جمعية خيرية في محافظة العقبة، بمبلغ إجمالي 30 ألف دينار من مخصصات مجلس المحافظة للعام 2022.

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وقال مدير المديرية، محمد الطورة، إن هذا الدعم استفادت منه جمعيات قصبة العقبة ومناطق البادية المحيطة، مشيرا إلى أن هذا الدعم الذي تم رصده وبشكل سنوي ضمن موازنة المديرية بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، جاء لدعم وتمكين الجمعيات الخيرية في المحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين والفئات المستهدفة من برامج الجمعيات، بالإضافة إلى تغطية جزء من النفقات التشغيلية لها لضمان استدامة أعمالها.



وثمن الطورة دور مجلس المحافظة في العقبة على دعمه السنوي ضمن مخصصاته باستهداف الجمعيات بمبلغ ضمن الموازنة التقديرية لمديرية التنمية من أجل دعم الجمعيات سواء بمشاريع إنتاجية أو دعم نقدي مباشر.