توضيح أمني حول اغلاق الدواوير في إربد- صور

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت إدارة السير، اليوم الاحد أنه تم اغلاق 6 دواوير في محافظة إربد وذلك للمحافظة على الانسيابية المرورية.

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وقالت السير لـ "الوكيل الاخباري" إن منذ بداية جائحة كورونا تم انشاء 6 دواوير في محافظة إربد، ولم توضع تحت اختبار حقيقي الا بعد عودة التعليم الوجاهي في الجامعات.

وأضافت انه تم وضع حواجز على عدة دواوير في إربد لتسهيل حركة السير.

وقام مواطنون بإزالة حواجز وضعتها إدارة السير على دوار اليوسفي في إربد

وبين مواطنون إن اغلاقها تسبب بازدحامات واختناقات مرورية، تعوق وصولهم إلى دوامهم، وتتسبب بتأخيرهم عنه.









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