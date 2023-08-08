توضيح بشأن تعيينات وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري-

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أكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، تعيين نحو ألفي معلم ومعلمة حتى الآن.وفي حديثها مع التلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، قالت قبيلات إنه تم تعيين 1100 معلم ومعلمة من أصل 2700 شاغر طلبتها الوزارة من ديوان الخدمة المدنية، كما تم تعيين 766 معلما ومعلمة من الذين ابتعثتهم الوزارة العام الماضي لدراسة دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة في 4 جامعات رسمية.وتحدثت عن 107 آلاف طلب للتعليم الإضافي، منها 62 ألف طلب سابق جرى تحديثها، و45 ألف طلب جديد أجريت امتحانات للمتقدمين بها، وذلك لتعبئة الشواغر التي تستجد في الوزارة بسبب إجازات الموظفين ولرفد المدارس التي تدرس الطلبة السوريين.وبلغ عدد المعلمين الذين يدرسون الطلبة السوريين في الفترة المسائية 5800 معلم ومعلمة، وفي مدارس المخيمات 1800 معلم ومعلمة، وفق قبيلات التي قالت إنه “عدا عن الشواغر في مدارس السوريين من المتوقع تعبئة 7-8 آلاف معلم ومعلمة على حساب التعليم الإضافي”.** 17 ألف جهاز حاسوب جديدوأشارت إلى طرح عطاء لشراء 11865 جهاز حاسوب سيتم توريدها خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم طرح عطاء جديد لشراء 5 آلاف جهاز حاسوب، ليبلغ الإجمالي نحو 17 ألف جهاز حاسوب جديد.ونوهت بأنه ولأول عام تطرح الوزارة عطاءات لشراء هذا العدد من الحواسيب التي ستوزع على جميع المدارس سواء التي تحتاج إلى تجهيز مختبراتها أو التي جرى فيها استحداث تخصصات جديدة للتعليم المهني وعددها 262 مدرسة.** 24 ألف مقعد مدرسي جديدوأكدت أن حاجات الوزارة من المقاعد المدرسية مغطاة بالكامل، لافتة إلى أكثر من 24 ألف مقعد مدرسي جديد ستوزع على المدارس.وبينت العمل على صناعة 20 ألف مقعد مدرسي في مدارس التعليم المهني ومراكز الأجهزة المخبرية التابعة للوزارة، كما تم توريد 3 آلاف مقعد مدرسي بموجب اتفاقية وقعت مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما أهدت الجامعة الأردنية الوزارة 1200 مقعد مدرسي.وذكرت أنه تم تصنيع 3 آلاف طاولة حاسوب جديدة لمدارس التعليم المهني.وأشارت إلى عطاءات متفرقة طرحتها الوزارة مثل الأثاث المكتبي وألعاب رياض الأطفال، مؤكدة أنها تسير وفق ما هو مخطط لها.** استلام 21 مدرسة جديدة و482 غرفة صفيةوأكدت استلام 21 مدرسة جديدة، إضافة إلى إضافات صفية وصل مجموعها إلى 482 غرفة صفية، و74 غرفة رياض أطفال.وأشارت إلى 29 مدرسة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80%، ومن المتوقع استلامها مع نهاية العام الحالي.ونوهت بصيانة مستمرة تجريها الوزارة للمدارس، حيث تم الإنفاق والالتزام بنحو 9 ملايين و145 ألف دينار لأغراض الصيانة المستمرة.** توريد 91% من الكتب المدرسيةوأفصحت عن توريد 91% من حاجة المدارس من الكتب المدرسية، متوقعة الانتهاء من توريد ما تبقى من كتب مدرسية.وشددت على أن الوزارة تحيل عطاءات الكتب المدرسية بعدد يساوي أعداد الطلبة إضافة إلى زيادة بنسبة 5%.