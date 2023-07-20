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الخميس، 20-07-2023 06:09 ص

148 ألف طالبا وطالبة يواصلون تقديم امتحان "التوجيهي" اليوم

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الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" التقدم للامتحان الخميس، حيث من المقرر أن يتقدم للامتحان 148449 طالباً وطالبة وللفروع كافة، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة ، إن 148437 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث الكيمياء واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 12 طالبا وطالبة من فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث الكيمياء.


وبين المساعفة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.


ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، ويقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.


وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت استعداداتها لعقد الامتحان، حيث وجهت القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.


 




 

 


 

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