توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة لموقع الوكيل الاخباري انه على الاغلب ان يتم نشر نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" يوم غد الخميس قبل الموعد الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بساعة واحدة ، مستدركاً انه لن يتم اعلانها قبل هذا الوقت .



وقالت وزارة التربية في وقت سابق إن النتائج ستتاح في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس عبر الرابط (tawjihi.jo)، بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد للاستعلام عن النتيجة.



بدوره قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" مبشرة.



وفي حديث للتلفزيون الأردني، أشار إلى أن نتائج الامتحان التكميلي الحالي لطلبة “التوجيهي” ستكون أفضل من نتائج الدورة التكميلية السابقة.

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