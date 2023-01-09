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الإثنين، 09-01-2023 07:41 م

توضيح حكومي حول صرف الحد الأدنى لأجور ناقلي البضائع

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 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة النقل، أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة عن الأطر التي تم اعتمادها لإيجاد آلية صرف الأجور للناقلين على نمط الحاويات، بعد استكمال موافقات جميع الأطراف المعنية بعملية الصرف على الأطر التي يتم طرحها والتوافق عليها من قبل الجهات ذات العلاقة كافة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن العمل جاٍر على استكمال التشاور واللقاءات مع الجهات ذات العلاقة كافة للتوافق على حل يخدم الجميع، وخصوصا الناقلين الأفراد، مشيرةً إلى أن اللجنة المشكلة لمعالجة تحديات قطاع النقل بموجب قرار صادر عن رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، تعقد بشكل دوري اجتماعاتها بحضور المعنيين من الشركاء في قطاع النقل بما في ذلك النقابات المعنية والمشغلين والناقلين الأفراد والشركات لبحث المطالب والإجراءات لتنفيذها وفق الأصول، وخصوصا ما يتعلق بمطالب مكتب الصرف ومنصة تنظيم الدور للشركات والناقلين الأفراد.

وعن إطلاق منصة الكترونية لتنظيم الدور وتوزيع الاحمال بين الشركات والافراد، أشارت الوزارة إلى أن العمل جاٍر وفق الأصول مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للتوافق على صيغة نهائية للمنصة لإطلاقها بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الأحمال على الشركات والناقلين الأفراد.

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