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توضيح حول اسئلة الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي

الثلاثاء، 08-11-2022 05:34 م

توضيح حول اسئلة الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة أعدت نموذجين من الأسئلة العام الحالي، الأول للدورة العادية والآخر للدورة التكميلية، حتى يكون هناك تكاملية في طبيعة الأسئلة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن أسئلة الدورة التكميلية ستكون مطابقة لأسئلة الدورة العادية، نظرا لوضع أسئلة الدورة التكميلية بالتزامن مع الدورة العادية، مشيرا إلى أن الطالب لن يلمس أي تغيير على نمط الأسئلة.

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