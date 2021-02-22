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الإثنين، 22-02-2021 03:33 م

توضيح حول الخبر المتداول بفرض حظر التجول الشامل بالاردن يوم الخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نفى مصدر رسمي لموقع الوكيل الاخباري التصريحات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض حظر التجول بالمملكة على لسان مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية .

واكد المصدر انه لم تصدر اية قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجول او الاغلاقات لغاية الان ، وان جميع ما يتم تناقله في هذا الشأن عبارة عن اقتراحات وتوصيات .

وكان ناشطون تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفبرك يزعم صدور قرار من خلية ازمة كورونا بفرض حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة من منتصف الخميس ولمدة 48 ساعة ، وهو ما نفاه المصدر . 

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