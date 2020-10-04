توضيح حول تشريح وفيات كورونا بالأردن

الوكيل الإخباري - أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس، أنه لم يتم تشريح أي جثة لشخص توفي اثر اصابته بفايروس كورونا، باستثناء واحدة فقط وكانت لحالة قضائية.



وأوضح عباس في تصريح صحفي، أن الحالة التي تم تشريحها هي لشخص وصل متوفياً لطوارئ إحدى المستشفيات الخاصة، وتمت العملية بأمر من المدعي العام، حيث يتم عمل هذا الإجراء بحق الوفيات التي تصل إلى الطوارئ في العادة.

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وبين أنه يتم التعامل مع وفيات كورونا كوفيات المستشفيات "وفاة طبيعية"، حيث يقوم الطبيب المختص بتنظيم بلاغ الوفاة ويذكر فيه بشكل واضح أن سبب الوفاة هو إصابة المريض بفيروس كورونا.



ونوه إلى أن التشريح لا يتم إلا بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي العام.



ونفى منع أهل المتوفي من وداعه ودفنه، فقال: أنه يتم اختيار اثنين من أهله "المحارم"، يساعدون الجهات المختصة في التعرف على المتوفي وغسله، حيث يتم إلباسهم معدات الوقاية الشخصية، ويرافقون الجثمان للمقبرة.



