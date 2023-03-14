توضيح حول دوام المدارس الاربعاء بسبب الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحاكم الإداري فيما يتعلق بتعطيل دوام المدارس غداً ، نتيجة الظروف الجوية السائدة.



وكان مدير التربية والتعليم سالم عبد الرحيم الرفوع قرر تعليق الدوام الرسمي في جميع مدارس العقبة للقطاعين الحكومي والخاص بدءًا من الساعة العاشرة (10) صباحاً لهذا اليوم الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية .



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ،خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

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