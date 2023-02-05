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الأحد، 05-02-2023 06:14 م

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح مصدر مطلع حول طبيعة دوام الموظفين غدا في ظل تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً .

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري بأنه لا يوجد تأخير أو تعطيل غدا لدوام الموظفين لغاية اللحظة .

بدورها قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات إنه سيتم الإيعاز لمدراء التربية لاتخاذ القرار المناسب بشأن دوام المدارس خلال المنخفض الجوي الاثنين والثلاثاء بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

وأوضحت أن الأمر متروك لهم في حال تعمق المنخفض أو تعذر التحاق الطلبة بالدوام المدرسي في المناطق التي تشهد ظروف جوية سيئة.

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