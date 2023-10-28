السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

عباس يوجه رسالة عاجلة الى الدول العربية

ابو عبيدة : هذا ما فعله مُجاهد واحد بجيش الاحتلال !

توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

أبو عبيدة يوجه رسالة نارية لجيش الاحتلال

حماس : هذا شرطنا لإطلاق سراح الأسرى

قطع الكهرباء من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

رشقات صاروخية ضخمة نحو الأراضي المحتلة

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع غزة

مصر تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

عاجل

عباس يوجه رسالة عاجلة الى الدول العربية

السبت، 28-10-2023 07:57 م

توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

التربية



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ يوم غد الاحد العمل بأوقات دوام المدارس الجديد في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي .

وتالياً التفاصيل : 

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.

مدارس الفترتين

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.

تكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق.

وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232321728288343628

قطع الكهرباء من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

10202319163614966229775

"الوطني لحقوق الإنسان" يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

1698495212240

جلسة حول "سيناريوهات الحرب البرية وفرص اندلاع حرب إقليمية"

IMG_6091

وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر داخل مستشفى في عمّان

395643508_636196788687559_2816638505407385145_n

التعامل مع 1017 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

102023258487302042711

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

أوقات دوام جديدة للمدارس بالاردن اعتباراً من الاسبوع القادم

البلقاء

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة قبول الطلبة