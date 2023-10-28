توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ يوم غد الاحد العمل بأوقات دوام المدارس الجديد في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي .



وتالياً التفاصيل :



يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.



مدارس الفترتين



الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.



الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.



تكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق.



وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا.

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