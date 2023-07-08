توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري - كشف خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنّ الإيرادات التأمينية الشهرية الواردة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدر بنحو 186 مليون دينار أردنيّ.



وقال الصبيحي في إدراج له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنّ 80% من هذا الإيرادات يعتبر نفقات، حيث تقدر النفقات التأمينية الشهرية قرابة 144 مليون دينار، منها 136 مليون دينار كرواتب تقاعدية شهرية وبما نسبته (94%).



وبحسبه فإن النفقات الإدارية للمؤسسة وتوابعها تقدر بنحو 4 ملايين دينار شهريا، وبذلك تصل نسبة النفقات التأمينية والإدارية إلى حوالي (80%) من الإيرادات التأمينية الشهرية.



وأشار إلى انّ هذه الأرقام خاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ونشاطاتها التأمينية ونفقاتها، دون التطرق إلى عوائد استثمار أموال الضمان ونفقات صندوق الاستثمار الإدارية وغيرها.

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