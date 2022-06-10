الجمعة 10-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

التعامل مع 161 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

قرار من السعودية حول اسعار الحج

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

توجيهات مباشرة من جلالة الملك في التوسع بالمبادرات الملكية

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

العميد الركن الخطيب: تشكيل الجيش من أهم مخرجات الثورة العربية

مقترح لتأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار لحلول الصناعات الهندسية

الملك لرفاق السلاح: بتضحياتكم تعلو رايات الأردن الحبيب

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

الجمعة، 10-06-2022 10:42 ص

توضيح من الزراعة حول اعتماد أصناف القمح و الشعير في الاردن

barly


الوكيل الإخباري - قال مدير مشروع الإكثار الوطني للبذار المهندس عوض الكعابنة إن اعتماد أصناف القمح أو الشعير يحتاج إلى 15 عاماً لتصبح متاحةً في حقول المزارعين، ضمن خطط وزارة الزراعة المستدامة، بغية التأكد من إنتاجية الصنف وملاءمتها للظروف المناخية والتحديات التي تواجه زراعته في الأردن.

اضافة اعلان


ونوّه الكعابنة إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومنذ نشأته، يواظب على توظيف مخرجات البحث العلمي، من خلال إجراء التجارب البحثية وتنفيذها في مراكز ومحطات المركز الوطني للبحوث الزراعية المنتشرة في مختلف النظم البيئية في المملكة، علاوةً على التجارب البحثية المنفذة في حقول المزارعين.


وأضاف أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى الحفاظ على الأصناف المحلية للقمح والشعير وتطويرها، من خلال استنباط أصناف زراعية قادرة على التكيف مع الظروف المناخية وملاءمة الترب الأردنية المختلفة والهطل المطري المتذبذب في معظم مناطق المملكة.


ودعا الكعابنة المزارعين إلى التحري عن الأصناف الزراعية ومدى ملاءمتها للظروف المناخية والهطل المطري، مؤكداً على استعداد القائمين على تنفيذ المشروع الوطني لإكثار البذار للإجابة عن أي سؤال حول إكثار البذار وتقديم النصح، علاوةً عن الخدمات المخبرية بأسعار رمزية من قبل مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. ( الغد) 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202230215039524814712

التعامل مع 161 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

62a318f0d246d

تقرير حالة البلاد 2021 يوصي بمحاربة الفكر المتطرف وآفة المخدرات

image

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

f32fffc7-1644005840578

توجيهات مباشرة من جلالة الملك في التوسع بالمبادرات الملكية

جنود من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي خلال تدريب لهم-(أرشيفية)

العميد الركن الخطيب: تشكيل الجيش من أهم مخرجات الثورة العربية

1377714_0

مقترح لتأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار لحلول الصناعات الهندسية

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: اطلاق رؤية اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة

516591064

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

1 (51)

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

637017225711241173

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

199965Image1-1180x677_d

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

1-1522622

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك