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توضيح من صندوق المعونة بشأن الدعم المالي في رمضان

الإثنين، 27-02-2023 01:22 م

توضيح من صندوق المعونة بشأن الدعم المالي في رمضان

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح الصوالحة أن الدعم المالي سيبقى كما هو في شهر رمضان.اضافة اعلان


وقال الصوالحة لـ "الوكيل الاخباري" انه لغاية الان لا يوجد أي قرار بتخصيص مساعدات مالية إضافية للأسر المنتفعة. 

وأضاف أن الصندوق سيستمر بتقديم المساعدات المالية الدورية للأسر الفقيرة.

وأشار إلى انه بامكان أي مواطن يجد أنه مُستحق للدعم التقدم من خلال البوابة الالكترونية، وسيتم النظر في الطلب اذا كان مستحقا ووفقا للاكثر حاجة.

ويجري المعونة الوطنية بشكل دوري المسوحات اللازمة للوقوف على احتياجات الأسر ودراسة أوضاعها المالية.

 




 

 


 

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