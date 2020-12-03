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الخميس، 03-12-2020 09:32 م

توضيح مهم للأردنيين حول قيمة الدعم الذي اعلنت عنه الحكومة وموعد صرفه

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، إن 57 معيارا قياسيا ستوضع لاختيار المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي "المقدم للأسر الأشد فقرا وحاجة".
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وتحدث المفلح لبرنامج صوت المملكة، عن 35 ألف أسرة جديدة تضاف إلى البرنامج الذي يستفيد منه في الأصل 50 ألف أسرة ليصبح مجموع المستفيدين 85 ألف أسرة من صندوق المعونة الوطنية.

واعتبارا من بداية العام المقبل، يبدأ الدعم التكميلي بالوصول إلى الفئة المستفادة من صندوق المعونة الوطنية، وفق المفلح الذي أشار إلى إطلاق منصة للتسجيل في 19 كانون الأول/ديسبمر الحالي. 

ومن أبرز المعايير لاختيار المستفيدين من البرنامج "الدخل ومكان السكن وعدد أفراد الأسرة"، بحسب المفلح الذي أشار إلى أن "المؤشرات الموضوعة تهدف إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه".  

المفلح قال إن "الحد الأدنى لدعم الأسرة الواحدة قد يبلغ 40 دينارا وقد تصل قيمته إلى 300 دينار في حده الأقصى". 

وأطلق كذلك، برنامج آخر لدعم عمال بالمياومة يستهدف 100 ألف أسرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار خصصت من المساعدات الخارجية. وصرح المفلح بوصول نحو 55% من قيمة المبلغ.

وستطلق الحكومة منصة أخرى خاصة للاستفادة من هذا البرنامج تبدأ أيضا في 19 من الشهر الحالي، وفق المفلح، الذي أشار إلى أن مدة البرنامج الذي أطلق عليه تكافل 3 سنة واحدة. 

وتبلغ القيمة التي سيحصل عليها كل عامل مياومة من 70 دينارا إلى 136 دينارا، حسبما ذكر المفلح، الذي أشار إلى أن المبلغ سيدفع على مدى سنة كاملة بترتيبات كل شهرين دفعة. 

 




 

 


 

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