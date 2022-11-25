الجمعة 25-11-2022
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توضيح هام من المواصفات والمقاييس حول شراء السولار
الكهرباء الأردنية للمواطنين: استخدموا وسائل التدفئة التقليدية
عزايزة: بعض المناصب لا يتوجب أن يكون فيها عمل حزبي
الصفدي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين التشيكيين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إدارة مجمع الأعمال توقع اتفاقية لتصميم مبنى جديد وعصري بمساحة (12000) متراً مربعاً
عرموش للاستثمارات ماكدونالدز الاردن ترافق 50 يتيماً من قرى الSOS لحضور مباراة الأردن وإسبانيا
صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري
تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022
كورونا
كورونا
الصين تفرض إغلاقا عاما في مدينة تشنغتشو لمكافحة تفشي كورونا
وزارة الصحة الأمريكية تدعو إلى إعادة فرض التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة