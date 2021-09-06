توفر 700 فرصة عمل بمصانع شرق عمان الصناعية

الوكيل الاخباري - عرضت 50 شركة صناعية عاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية، اليوم الاثنين، من خلال "يوم وظيفي" نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أمام مقرها، 700 فرصة عمل قائمة لديها، أمام مئات الباحثين عن عمل.



وتضم "شرق عمان الصناعية" التي توصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية بالمملكة، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، فيما يبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة.

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