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الإثنين، 17-04-2023 06:06 م

"إن شاء الله ولد" أول فيلم أردني ينافس في مهرجان كان العالمي

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "إن شاء الله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد للمنافسة في أسبوع النقاد، خلال الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي في أيار المقبل.

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وأضافت الهيئة في منشور الاثنين، أن هذه هي المرة الأولى التي ينافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان العالمي.


وحصل الفيلم على خدمات تسهيل كاملة من الهيئة، بالإضافة إلى منحة إنتاج ومنحة ما بعد الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، كما استفاد الفيلم من الحوافز المالية التي قدمتها الهيئة.


وتدور أحداث الفيلم الذي تشارك في بطولته صبا مبارك حول القهر الذي تتعرض له المرأة، حينما تفقد الرجل وتكون مطمعا، من خلال شخصية أرملة تدعى "نوال" تُوفي زوجها في بداية الأحداث، ويضغط عليها صهرها لتبيع منزلها، لكنها تحاول الهروب منه وتبحث عن رجل يحميها هي وابنتها من طمعه.

 




 

 


 

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