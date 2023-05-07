اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

الوكيل الإخباري - وقع في وزارة الزراعة عدد من الاتفاقيات مع منظمة العمل الدولية في الأردن لمشروع العمالة المكثفة المرحلة السادسة والممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية بقيمة 18 مليون يورو لمدة 24 شهرًا.

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ويهدف هذا التمويل إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين البيئة المعيشية، من خلال العمل اللائق المأجور، بالإضافة إلى تزويد الشباب الأردني والسوري بالمهارات المناسبة التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل أطول.



وسيكون إجمالي تمويل الوزارة من المشروع الممول من بنك التنمية الألماني 2مليون 346 الف دينار ، مما سيساهم في خلق 120 الف يوم عمل لائق أخضر مدفوع الأجر و1250 فرصة عمل.