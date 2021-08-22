توقع إجراء 120 عملية قسطرة وجراحة للقلب بالبشير شهريا

الوكيل الاخباري -

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قال القائمون على مستشفى الجراحات التخصصية، التابع لمستشفيات البشير، إن قسم قسطرة وجراحة القلب، الذي دشن اليوم الأحد، سيوفر من فاتورة المعالجات الناتجة عن تحويل المرضى لخارج المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسط توقعات بإجراء أكثر من 120 عملية شهريا.وكشف مدير مستشفى الجراحات التخصصية، الدكتور عبداللطيف الإبراهيم، الأحد أن قسم قسطرة وجراحة القلب أجرى اليوم 4 عمليات قسطرة قلبية، بعد إجراء عمليتي قسطرة يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن القسم على استعداد لاستقبال المرضى من طوارئ وحدة القلب في مستشفيات البشير أو من جميع مستشفيات المملكة، وذلك في ضوء وجود أطباء اختصاص وكادر تمريضي مدرب وفرق مساندة وأجهزة طبية حديثة في القسم، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.