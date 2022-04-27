الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

لماذا تطالب روسيا الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز بالروبل؟

عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

أسعار الذهب محلياً

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

سقوط حمولة قمح على طريق الزرقاء المفرق

توضيح هام من الغذاء والدواء حول المستحضرات التجميلية

عاجل

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:55 ص

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

glJzDdjv6836RZbF2YnP9m0itmJvaXUmRgGjmVKq


الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الافتاء العام أنه لا صحة ابدا لما يشاع عن وجود حديث يبين وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان لقضاء ما فات المسلم من صلوات سابقة.

اضافة اعلان


وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3204) وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أنه لم يرد ابدا لا أصل لهذا الحديث، ولم يرو في كتب السنة المسندة، وقد حكم العلماء على حديث آخر يشبهه أنه موضوع، فلا تجوز روايته ولا نشره للآخرين.


وتاليا نص السؤال والجواب: 


السؤال: 
ما صحة حديث: (من فاته صلاة في حياته عليه أن يصلى أربع ركعات بتشهد واحد، وأن يقرأ فاتحة الكتاب، و سور الكوثر والقدر خمس عشر مرة، في كل ركعة ... ويقول في النية: نويت أن أصلي أربع ركعات لما فاتني من الصلاة)؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
لا أصل لهذا الحديث، ولم يرو في كتب السنة المسندة، وقد حكم العلماء على حديث آخر يشبهه بأنه موضوع، فلا تجوز روايته ولا نشره للآخرين. 


قال الإمام الشوكاني في [الفوائد المجموعة]: "حديث: (من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته) هذا: موضوع لا إشكال فيه، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم، فقبح الله الكذابين".


ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه الاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء كان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يكون قد قضى ما عليه إن شاء الله. المهم أن يتوب ويقضي ما عليه، ولا تكفي عنه صلاة واحدة بوصف لم يثبت في السنة، ولم يعمل به الفقهاء. والله تعالى أعلم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
eed8bad7-339954_55_1633458898

المحامين ترفض التعديلات على قانوني "التنفيذ" و"العقوبات"

N02PTHnbIZ3bSf2IeO8A88KUxsSekuxWctgyPbDo

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

هههههه

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

0L5A0226

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

56a5b856-4574-48ea-98e2-15cdfe5e74bb

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

InkedFRVP4KIXwAA7lO9_LI

سقوط حمولة قمح على طريق الزرقاء المفرق

أخبار متعلقة
كيف_يتم_خلع_الضرس

الإفتاء توضح حول خلع الاسنان والبنج في نهار رمضان

853

الإفتاء تبيّن حول اعتكاف السيدات في المساجد

ipXZU

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

pic_192445

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

dd9b8521-fd50-48c9-b756-7bb251a00037

الخلايلة: سداد الذمم المالية عن دفعة كبيرة من الغارمات

وو

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل