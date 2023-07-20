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الخميس، 20-07-2023 11:44 ص

توقع تجاوز المليون مفعل للهوية الرقمية مع نهاية العام الحالي

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 الوكيل الاخباري - وصل عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي نحو نصف مليون أردني، فيما يتوقع أن نتجاوز المليون هوية رقمية مفعلة مع نهاية العام الحالي، وفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وأضاف الهناندة في تصريح الخميس، أن عدد المفعلين لحساباتهم عبر التطبيق دون تفعيل الهوية الرقمية مليون ونصف المليون.

وقال إن حديثا يجري حاليا لإتاحة تفعيل الهوية الرقمية لدى الأجهزة الأمنية على غرار ما تقوم به الوزارة في الوقت الحالي مع مؤسسات القطاع العام بتفعيل الهوية بأماكن تواجد الموظفين.

ولفت إلى أن المعدل اليومي لتفعيل الهوية الرقمية يتراوح بين 3 - 4 آلاف شخص، مشيرا إلى أن المكاتب البريدية أتاحت تفعيل الهوية الرقمية.

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